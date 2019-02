School na geurincident lijnbus: ‘Niet in de fout gegaan’

Het Sint-Godelieve-Instituut in Lennik weerlegt dat het nalatig is geweest bij een incident op een lijnbus twee weken geleden. Een moeder van een leerling hekelde in een open brief de gebrekkige communicatie van de school en de vervoersmaatschappij. Aanleiding was een lijnbus waarop verschillende leerlingen ziek werden.

Eind vorige maand worden enkele leerlingen van het Sint-Godelieve-Instituut ziek op een lijnbus die hen naar de school in Lennik brengt. “Op 24 januari hebben we inderdaad van een moeder vernomen dat er problemen waren met enkele passagiers op de bus. Buiten die ene ouder hebben we geen enkele klacht gekregen. De vrouw in kwestie heeft ons later op de dag gemaild met de boodschap dat er een probleem was met de radiator,” zegt directrice Lieve De Smet.

Later blijkt dat niet de radiator, maar een kapotte batterij de oorzaak is van alle ellende. “De precieze oorzaak weten we ook pas sinds eergisteren (4 februari, nvdr.) nadat we een e-mail kregen van de vervoersmaatschappij. Er wordt een verzekeringsdossier opgestart voor de ouders wiens kinderen hinder ondervonden. Of de communicatie met De Lijn stroef verloopt? Integendeel, wij onderhouden al jaren een goede communicatie met de vervoersmaatschappij," besluit De Smet.