School in Weerde dicht na reeks besmettingen

Twee klassen van het vijfde leerjaar zitten al in quarantaine en nu is er ook in het vierde leerjaar een besmetting opgedoken. Op de school zitten veel broers en zussen waardoor het virus zich snel verspreidt. Om verdere besmettingen te voorkomen worden 173 leerlingen morgen getest. Daarvoor zet de school een testbus in. “Het is preventief dat we iedereen gaan laten testen omdat we willen vermijden dat er nog verdere uitbraken komen”, zegt waarnemend burgemeester Kathleen Goovaerts. “Het is nog niet problematisch maar we willen kort op de bal spelen en zien dat dit zich niet verder zet.”

Aan de hand van die resultaten bekijkt de school of er eventueel nog leerlingen of klassen in quarantaine moeten of andere maatregelen nodig zijn. De school is wel van plan om donderdag opnieuw open te gaan.