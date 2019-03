Virgo Sapiens secundair uit Londerzeel maakte vandaag de opbrengst bekend van de grootse solidariteitsacties die de leerlingen vorige week hielden. Als eindtotaal klokten de leerlingen af op ruim 15.000 euro, te verdelen over 8 goede doelen.

School zamelt 15.000 euro in voor 8 goede doelen

Voor de krokusvakantie hadden alle leerlingen reeds de kans gekregen om in diverse workshops kennis te maken met organisaties die zich inzetten voor anderen. Vorige week vormde de traditionele gesponsorde solidariteitstocht met wandelende leerlingen het sluitstuk: wie niet wandelde, koos voor een fietstocht, de duatlon of een salsa-initiatie of ging een handje toesteken bij Natuurpunt.

De overige 7 goede doelen die van Virgo Sapiens een cheque mogen verwachten zijn Broederlijk Delen, 11.11.11, Oxfam, Samen tegen Armoede en de vzw’s Levedale, Eindelijk en Avalon.