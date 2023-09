Schoolpoorten zwaaien opnieuw open

Vandaag zwaaien de schoolpoorten opnieuw open. Na een deugddoende zomervakantie keren duizenden jongeren in onze regio opnieuw naar de schoolbanken. Het wordt een schooljaar met heel wat nieuwigheden, zo worden onder meer de minimumdoelen voor de leerlingen in het secundair onderwijs ingevoerd, net als de Vlaamse toetsen voor Nederlands en wiskunde.

Overal in de regio luiden vanochtend de schoolbellen. Die luiden tegelijkertijd ook heel wat nieuwigheden in. Nieuw is bijvoorbeeld dat leerlingen de tweede en derde graad in het secundair onderwijs starten met nieuwe minimumdoelen. In juni vorig jaar vernietigde het Grondwettelijk Hof de nieuwe eindtermen in het secundair onderwijs. Het Hof deed dat nadat het katholiek onderwijs en 113 schoolbesturen daarom gevraagd hadden. Die eindtermen worden nu vervangen door minimumdoelen. Die bepalen wat leerlingen moeten kennen en kunnen.

Ook nieuw vanaf dit schooljaar zijn de Vlaamse toetsen. Die worden op vier momenten in de schoolcarrière afgelegd. In het vierde leerjaar, zesde leerjaar, tweede jaar secundair en zesde jaar secundair zullen leerlingen zo’n test moeten afleggen. “Scholen en leerkrachten krijgen dankzij de Vlaamse Toetsen een schat van informatie en de mogelijkheid om zich te vergelijken met vergelijkbare scholen. Ook zullen ze zicht krijgen of alle leerlingen de minimumdoelen voor Nederlands en wiskunde bereiken”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.

Er zijn nog heel wat nieuwigheden in het onderwijs. Zo vervangt het leersteundecreet het omstreden M-decreet, dat in 2015 werd ingevoerd om leerlingen met bijzondere onderwijsnoden in het reguliere onderwijs te plaatsen. Daarnaast gaan tal van maatregelen van kracht om het lerarentekort tegen te gaan en mogen de scholen buiten de lijntjes kleuren om dat tekort weg te werken.