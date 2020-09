Schrijver Aster Berkhof overleden

Schrijver Aster Berkhof is overleden. In juni van dit jaar vierde Berkhof nog zijn 100ste verjaardag. De man woonde tientallen jaren in Asse en geldt als één van de grootste Vlaamse schrijvers. Hij schreef onder meer ‘Veel geluk, professor’.

Aster Berkhof werd geboren op 18 juni 1920 in Rijkevorsel en groeide op in Sint-Jozef-Rijkevorsel in een welgesteld gezin. Zijn echte naam was Louis Van den Bergh. De inspiratie voor zijn jeugdboeken haalde hij uit zijn vele wereldreizen, want hij wou dat kinderen zouden lezen over landen waar ze niks van kenden. In totaal schreef Berkhof meer dan 100 boeken. De laatste jaren verbleef Berkhof in een woonzorgcentrum in Brasschaat.