Shopping Pajot krijgt tweede uitgang tijdens drukke eindejaarsperiode: "Situatie was onhoudbaar"

In Sint-Pieters-Leeuw komt er op de parking van Shopping Pajot de komende vier weken een tweede uitgang. Die moet een vlottere verkeersdoorstroom creëren tijdens de eindejaarskoopdagen. De maatregel komt er na de chaos van vorige week. “Zaterdag was de situatie onhoudbaar. De veiligheid kwam in het gedrang”, zegt burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw Jan Desmeth.

De tweede uitgang komt er na overleg met de politie, de gemeente en de mobiliteitsdiensten. “Dit heeft geleid tot een beslissing om gedurende de komende vier weekends een test te doen met een tweede uitgang via de achterliggende Driefonteinenbrug”, zegt Jan Desmeth. “Deze tweede uitgang zal enkel en alleen open zijn van 10 tot 18 uur op de drukste koopdagen, zijnde 9, 16, 17, 23 en 30 december.”

De afgelopen maanden waren er al gesprekken met de eigenaar van Shopping Pajot en die van de voormalige Michelin-site om via die laatstgenoemde site een tweede ontsluitingsweg open te stellen enkel en alleen tijdens de drukste koopdagen. “Die gesprekken zetten we voort, de testfase is een tijdelijke oplossing geïmplementeerd. De maatregel creëert immers overlast in de wijk van de Oudstrijdersstraat en dat willen we beperken in de tijd.”

De verbinding naar de brug wordt eenrichtingsverkeer. Begin januari 2024 zullen alle betrokken partijen samenkomen om de test te evalueren.