Sigrid gaat op zoek naar armoede en eenzaamheid in Halle

Corona doet het aantal mensen in armoede en in eenzaamheid toenemen. Dat merken ze ook bij Samenlevingsopbouw Riso Vlaams-Brabant via hun armoedevereniging Open Armen in Halle. Maar niet iedereen vindt de weg naar gepaste hulp en daarom trekt medewerkster Sigrid zelf de straat op.

Sigrid trekt met haar bakfiets of honden de stad in, stapt lowbudgetwinkels en de sociale kruidenier binnen of belt bij mensen aan. “Een vrij actieve aanpak is nodig om mensen te bereiken die nu nog niet de weg naar hulp vinden”, zegt Sigrid De Temmerman. “Je moet ze echt gaan zoeken. Ik probeer zo toegankelijk mogelijk en zo laagdrempelig mogelijk te werken. Dus te zoeken waar mensen die hulp nodig hebben, zich begeven in het dagelijkse leven.”

Sigrid is sinds maart aan het werk als straathoekwerker. Ze merkt dat er nood is aan dit laagdrempelige initiatief. “Zeker nu in het coronatijdperk zijn er heel veel nieuwe mensen die op de grens van armoede leven, die heel veel eenzaamheid kennen. Die mensen weten nog vaak niet waar ze hulp kunnen vinden, waar ze terechtkunnen voor hun vragen, nieuwe dingen waarmee ze geconfronteerd worden of gewoon een gezellige babbel.” Tijdens de gesprekken zoekt Sigrid uit of ze ergens kan helpen. “De problemen die het meest dringend of acuut zijn, proberen we aan te pakken. Door zelf op te lossen bijvoorbeeld. Als het iets groter is, proberen we te kijken welke partners kunnen helpen.”