De Sikhtempel in Vilvoorde mag opnieuw open. Twee maanden terug liet burgemeester Hans Bonte de tempel met onmiddellijke ingang - niet voor het eerst - sluiten wegens dreigend geweld door een interne machtsstrijd. Dat pleit is nu juridisch beslecht waardoor ook de rust is teruggekeerd.

Sikhtempel in Vilvoorde opnieuw open: “Als er nog iets verkeerd loopt, is de sluiting definitief”

De sluiting kwam er eind november nadat de politie én burgemeeester Bonte tussenbeide moesten komen wegens hevig tumult aan de toegangspoorten van de tempel Gurdwara Guru Nanak Sahib in de Lange Molensstraat. Er woedde opnieuw een machtsstrijd binnen de gemeenschap. Het nieuwe verkozen bestuur wilde de sloten van de tempel veranderen, tot ergernis van het oude bestuur. Het bleef bij duw- en trekwerk, maar omwille van de openbare veiligheid besliste Bonte om de tempel te sluiten. Bij de verkiezingen zelf moest de politie namelijk ook al tussenbeide komen en was er ook sprake van de aanwezigheid van een vuurwapen.

De verzegeling gold voor onbepaalde duur maar is intussen weer opgeheven. “Via juridische weg is uitgeklaard wie er nu verantwoordelijk is. En er is ook een duidelijk engagement dat er een democratisch bestuur zal verkozen worden”, zegt burgemeester Hans Bonte. “We hadden als stad geen enkel juridisch of inhoudelijk argument meer om de tempel gesloten te houden. Of ik er nu gerust ben op ben? Het is zo dat we permanent overleg hebben en dat men goed genoeg weet dat als er nu nog iets verkeerd loopt, het een definitieve sluiting wordt.”

De Sikh-tempel is niet onbesproken. Al sinds 2014 werd de tempel verschillende keren voor geruime tijd gesloten wegens een zweem van mensensmokkel, onderlinge rivaliteit, een gebrekkige brandveiligheid en onvoldoende transparantie over wie het nu voor het zeggen had. In Vilvoorde wonen hooguit een paar tientallen sikhs, maar door zijn centrale ligging komen er honderden sikhs van heinde en ver bidden in de tempel.