Sint-Antoniusvieringen straks cultureel erfgoed?

Op 17 januari wordt de heilige Antonius gevierd. In onze regio worden in Essene en Houtem zogenoemde Sint-Antoniusvieringen gevierd. Het zijn volksfeesten die gekenmerkt worden door de verkoop van varkenskoppen. Verschillende instanties willen de vieringen nu laten erkennen als immaterieel cultuur erfgoed.

Jaarlijks wordt ‘Toontje met het varken’ gevierd. Die bijnaam ontstond in de Middeleeuwen. Tot op vandaag wordt de heilige gevierd, onder meer in Essene en Houtem. Verschillende verenigingen willen nu de Sint-Antoniusvieringen in Vlaanderen laten erkennen als immaterieel cultureel erfgoed. De stad Vilvoorde zet graag de schouders onder dat initiatief. “Die erkenning betekent niet enkel een belangrijke waardering van dit waardevol dorpsfeest, maar ook van de erfgoedgemeenschap die deze traditie koestert”, zegt schepen voor cultuur Moad El Boudaati.

Wie wil meehelpen om de Sint-Antoniusvieringen te laten herkennen, kan dit formulier digitaal invullen.