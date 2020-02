Sint-Genesius-Rode eist verblijfsvergunning voor Braziliaans gezin

Het gaat volgens burgemeester Pierre Rolin (IC-GB) om een voorbeeldig geïntegreerd gezin zonder papieren, dat al meer dan elf jaar in ons land woont met kinderen van 4, 6 en 11 jaar oud die hier geboren zijn en school lopen in Dworp en Ukkel. Het gezin werd op 9 december in Sint-Genesius-Rode opgepakt en overgebracht naar het gesloten centrum in Zulte. De raadkamer beval vorige week vrijdag hun vrijlating, maar het is nog onduidelijk of het parket hiertegen in beroep gaat.

De vader van het gezin dacht al die tijd dat hij de dubbele nationaliteit had: Braziliaan en Portugees. Maar één van de documenten zou vervalst geweest waardoor de vader geen Portugese nationaliteit heeft. Een advocatenkantoor schakelt twee advocaten in om de papieren van het gezin in orde te brengen, omdat het denkt 'dat de federale overheid de verkeerde beslissing heeft genomen en het gezin zelf slachtoffer is van een louche advocaat.'

In de motie wordt niet alleen aangedrongen op een verblijfsvergunning voor het gezin, maar ook op een wetswijziging waardoor kinderen die in ons land geboren zijn hier automatisch zullen kunnen blijven. "In het geval van het Braziliaanse gezin gaat het onder meer om een kind van 11 jaar dat nooit iets anders gekend heeft dan ons land. Het is onmenselijk om het gezin terug te sturen naar een voor hen vreemd land", aldus Rolin.