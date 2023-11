Sint-Genesius-Rode legt 1,8 miljoen euro op tafel voor appartementen

Betaalbaar wonen in de Vlaamse Rand, het blijft een enorme uitdaging. Daarom koopt de gemeente Sint-Genesius-Rode acht appartementen, goed voor een investering van 1,8 miljoen euro. De criteria van wie daar mag wonen, worden nog bepaald, maar sowieso wil Rode er jonge mensen mee helpen die het anders bijzonder moeilijk zouden hebben om in de gemeente te blijven wonen.

Sint-Genesius-Rode staat bovenaan de lijst van gemeenten waar huizen het duurst verkocht worden. En dat wil de gemeente nu aanpakken. “Wanneer het mogelijk is om tussen te komen op de privémarkt en ons voorkooprecht te gebruiken om in één keer acht appartementen te kopen, dan aarzelen we niet”, zegt burgemeester Pierre Rolin. “Het is nu aan de gemeenteraad om criteria op te stellen die bepalen wie in aanmerking komt.”

Sint-Genesius-Rode denkt aan de band met de gemeente als criteria, net als het inkomen en de duur dat mensen in de woningen denken te verblijven. De faciliteitengemeente mikt vooral op jonge mensen, voor wie het anders te moeilijk is om betaalbaar in Rode te wonen. “Momenteel bedragen de huurprijzen van de appartementen rond de 900 euro, wat vrij laag is. Het is niet de bedoeling dat we die huurprijzen sterk zullen verhogen. Tegen begin volgend jaar moet duidelijk voor welke doelgroep de woningen bestemd zijn”, aldus Rolin.