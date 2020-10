Sint-Godelieve-Instituut Lennik schakelt over op afstandsonderwijs

Tegen het einde van de week schakelen alle 1.000 leerlingen van de secundaire school over op afstandsoverwijs. Het is één van de maatregelen die de gemeente Lennik in strijd tegen het coronavirus. "Eerst starten we met de hogere graden, aan het einde van de week is het de beurt aan de lagere graden”, aldus De Knop in Het Laatste Nieuws. “Het aantal besmettingen steeg plots zo hard, dat we zelf iets moesten doen. Mijn hoop is dat ze afstandsonderwijs verplichten in alle scholen, zeker in de Vlaamse Rand rond Brussel.”