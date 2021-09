Sint-Jozefsschool opnieuw gedeeltelijk open na waterschade

Zes klassen van de Sint-Jozefsschool in Wemmel kunnen vandaag gebruikt worden. Daar was door heel wat waterschade gisteren dertien klassen buiten gebruik. Morgen kunnen nog eens drie klassen extra naar school komen, later op de week zal de school terug helemaal geopend zijn.

De school in Wemmel liep heel wat waterschade op nadat bijna een heel weekend één of meerdere kraantjes openstonden. Het water liep van de bovenste verdieping door de pla-fonds naar twee lager gelegen verdiepingen. Vorige week werd de hoofdleiding van het wa-ter vlakbij de school omwille van werken afgekoppeld. Vrijdagavond is die terug aangeslo-ten, terwijl er kraantjes op de bovenste verdieping open stonden, wat niemand op dat mo-ment wist. Met heel wat schade tot gevolg.

“Ook de elektriciteit en verlichting vielen uit en moeten worden hersteld”, zegt directrice Karien Roels van de Sint-Jozefsschool. “Vandaag, dinsdag, kunnen zes klassen opnieuw naar school, morgen komen er nog drie extra bij. We krijgen ook steun van Gemeenschapscen-trum De Zandloper hier rechtover de school voor de opvang van de kinderen. We hopen dat we zo snel mogelijk terug volledig kunnen heropenen. De kleuters, die in een apart gebouw zitten, kunnen wel gewoon naar school komen.”