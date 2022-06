Sint-Paulusprocessie trekt voor de 120ste keer door Opwijk

Het Sint-Pauluscomité van Opwijk heeft er lang naar uitgekeken en vandaag was het dan eindelijk zover. Een duizendtal figuranten en een massa paarden legden het parcours af. “De processie weer ‘opstarten’ na corona was niet gemakkelijk”, klinkt het bij het Sint-Pauluscomité. “We zijn dan ook heel blij dat we de klus toch hebben kunnen klaren. Het is en blijft een prachtige traditie in Opwijk.”