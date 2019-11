Sint-Pieters-Leeuw focusgemeente Gordelfestival

Sint-Pieters-Leeuw heeft volgens minister Weyts alles in huis om de deelnemers van het Gordelfestival te boeien. "De gemeente heeft een breed aanbod voor fietsers en wandelaars, een rijke geschiedenis en heel wat aantrekkelijke troeven, zoals het kasteel van Coloma, de Rozentuin en het Park Groenenberg", zegt Weyts.

In 2017 stond de gemeente ook al centraal tijdens het Gordelfestival. "We zijn trots dat we voor de tweede keer uitverkoren zijn als focusgemeente voor De Gordel”, zegt schepen van Cultuur Jan Desmeth. “Het blijft een jaarlijkse hoogdag: samen met familie en vrienden sporten, blijven hangen op een culturele afsluiter en tegelijkertijd het Vlaamse karakter van de Rand in de verf zetten."

De samenwerking tussen alle partijen in 2017 is bijzonder goed meegevallen. Dat wordt straks dus herhaald. Uitvalsbasis wordt opnieuw een domein Coloma. “Een sterke, geëngageerde focusgemeente is een kritische succesfactor voor het welslagen van het Gordelfestival”, zegt directeur Eddy Frans van organisator vzw ‘de Rand’. “Met Sint-Pieters-Leeuw zijn we verzekerd van grote inzet en meerwaarde, want de gemeente heeft veel troeven”.