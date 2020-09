Sint-Pieters-Leeuw krijgt nieuwe burgemeester: Luc Deconinck geeft eind dit jaar sjerp door aan Jan Desmeth

Deconinck werd in 2013 burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw. Eind dit jaar geeft hij de fakkel door aan schepen en partijgenoot Jan Desmeth. “De voorbije vakantie heb ik de balans gemaakt. Ik heb op die acht jaar het beste van mezelf gegeven en de beloofde verandering kunnen teweeg brengen. Er staan ook nog tal van projecten in de steigers. Ik kan dit met een gerust gemoed beslissen omdat ik weet dat Sint-Pieters-Leeuw in uitstekende handen zal zijn bij mijn opvolger Jan Desmeth. De continuïteit van het beleid is gewaarborgd.”

Jan Desmeth is vandaag schepen van onder meer Welzijn, Cultuur en Mobiliteit. Hij volgt vanaf 1 januari 2021 Luc Deconinck op. Die zet op 66-jarige leeftijd een stap opzij. “Ik wil de Leeuwenaar bedanken voor het vertrouwen”, zegt Deconinck. “Ook alle medewerkers van het lokaal bestuur, mijn N-VA collega’s, de coalitiepartner CD&V en alle mandatarissen dank ik voor de goede samenwerking en hun vertrouwen de voorbije acht jaar."