Sint-Pieters-Leeuw maakt werk van natuurpark Ruysbroeckveld

Het natuurpark wordt zo'n zes hectare groot en zal zich uitstrekken tussen de wijk Wilderveld en het industriële gebied, waar onder andere brouwerij Lindemans en Multipharma zijn gevestigd. "De grond die we nu aankopen is een belangrijke stap richting de verwerving van de volledige zes hectare. Momenteel loopt er nog een onteigeningsprocedure voor het perceel, dat tot voor kort in handen was van de federale overheid. Het is jammer dat dit perceel werd verkocht door de federale overheid, ondanks de lopende onteigeningsprocedure", zegt Jan Desmeth, burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw.

Sint-Pieters-Leeuw hoopt tegen eind volgend jaar de lopende procedures af te ronden. ""Eind 2023 zullen we de eerste beplantingswerkzaamheden kunnen uitvoeren op de percelen die al in ons bezit zijn. In het voorjaar van 2024 starten we met de tweede fase waarvan we verwachten dat het grootste deel begin 2025 voltooid zal zijn", besluit schepen van Openbare Werken en Omgeving Bart Keymolen.