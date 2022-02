Sint-Pieters-Leeuw neemt verkoopakten Coloma uit 1611 in ontvangst

Een tijdje geleden kocht de gemeente Sint-Pieters-Leeuw twee verkoopakten van het kasteel Coloma uit 1611 aan. Enkele dagen geleden mocht de gemeente de akten in ontvangst nemen. “Door akten weten we meer over het kasteel en wordt het cultuurhistorisch belang van het gebouw onderstreept”, zegt heemkundige Joris De Beul.

Enkele heemkundigen maakten de gemeente Sint-Pieters-Leeuw er attent op dat twee verkoopakten van het kasteel Coloma geveild werden. De gemeente schoot in actie en sleepte de akten in de wacht met een bod van 2.400 euro. Het gaat om akten die meer dan 400 jar oud zijn. Ze beschrijven de verkoop van het domein van de Brusselse patriciërsfamilie Van den Hecke aan Antonio Suarez de Arguello en zijn echtgenote Theresia de Arce y Ponce.

“Zij waren niet van de minste, want Antonio was op dat moment privésecretaris van landvoogd Albrecht. Die heerste op dat moment, samen met zijn echtgenote Isabella, over de Zuidelijke Nederlanden”, zegt heemkundige Joris De Beul. “Hierdoor wordt de kennis van de geschiedenis van het kasteel verder uitgebreid en vormt het een aanvulling op de reeds aanwezige archiefstukken. We kunnen de akten nu tonen aan een breed publiek. Het is belangrijke dat ze niet verdwijnen in een lade van een verzamelaar, want dergelijke stukken zijn zeer gegeerd.”

Hoewel de akten meer dan 400 jaar oud zijn, zijn het perkament en de inkt nog in zeer goede staat. Maar omdat ze eeuwenlang opgeplooid bewaard zijn, zal de gemeente de akten waarschijnlijk professioneel laten gladstrijken. Nadien hopen we de akten open te stellen voor een breed publiek in het vernieuwde landhuis De Viron. “Wij moeten er een eer in stellen het erfgoed van hen, die ons zijn voorgegaan, over te dragen aan de geslachten die na ons komen”, besluit burgemeester Jan Desmeth.