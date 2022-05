Sint-Pieters-Leeuw zet slimme en gifvrije rattenvallen in

De gemeente gaat het systeem uittesten op vijf locaties. Als blijkt dat de rattenval efficiënt is, zal ze overal in de gemeente worden ingezet. Vanmorgen werd de eerste rattendoos geplaatst op de site van de gemeentelijke technische diensten van Sint-Pieters-Leeuw.

De rattenval is een hoogtechnologisch standje, ze kan niet alleen enkele tientallen volwassen ratten lokken met natuurlijk voedsel en vangen, ze verzamelt ook data waarmee het gedrag van de rattenpopulatie kan worden gedetecteerd. “Zo kunnen we in kaart brengen hoeveel ratten we vangen en of er inderdaad een probleem is”, vertelt schepen van Dierenwelzijn An Speeckaert. “Op die manier willen we ook de inwoners sensibiliseren en hen erop wijzen dat als ze vogels, kippen of katten eten geven, er ook ratten op afkomen.”

De rattendoos zou ook diervriendelijker zijn dan de doosjes met gif of de klassieke rattenklem. “Die ratten verdrinken heel snel in een vloeistof, een kwestie van enkele seconden. Zo is er zo weinig mogelijk lijden en krijgen ze tegelijk de kans niet om een feromoon achter te laten voor hun soortgenoten.” Met de gifvrije vallen vervult Sint-Pieters-Leeuw eigenlijk een pioniersrol in onze regio op het vlak van rattenverdelging, want in de toekomst zal het niet meer mogen van Europa.