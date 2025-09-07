Séraphin en kleindochter Heidi uit Sint-Pieters-Leeuw maken zich op voor het BK Orgeldraaien: "een passie die nooit mag eindigen"

Al zo goed als z'n hele leven staat Séraphin Weiss als straatmuzikant achter een draaiorgel. Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk: Séraphin trok al heel Europa door. Muziek werd hem met de paplepel ingegeven. Hij komt uit een rondtrekkende kermisfamilie en zijn ouders waren ook orgeldraaiers. "Als ik aan het spelen ben, heb ik altijd mijn aap bij. Dat is een automatische aap die trucs kan doen en tien bewegingen kan maken. Thuis hadden we vroeger echte apen die mee reisden en op de orgels zaten, maar dat mag niet meer," vertelt hij.

Orgeldraaien is niet zomaar draaien aan een hendeltje. "Je moet de muziek voelen, pas dan weet je hoe snel of hoe traag je moet draaien," legt Séraphin uit.

Doorheen de jaren verzamelde Séraphin meerdere draaiorgels. Zijn loods staat vol bijzondere stukken. Ze vormen de ideale voorbereiding voor het BK Orgeldraaien begin september. Al draait het bij Séraphin niet gewoon om winnen. "Ik doe vooral mee om mijn kameraden nog eens te zien en andere orgels te bewonderen," klinkt het. En om zijn kleindochter bezig te zien. Want Heidi heeft de microbe van het orgeldraaien ook te pakken. Ze doorkruist samen met haar grootvader Europa om muziek te maken en neemt deel aan de junior editie van de wedstrijd. "Ik ben blij dat ik mijn passie kan doorgeven," zegt Séraphin. "Ik hoop dat dit nooit eindigt."