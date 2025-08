Ook specialisten uit Inkendaal vragen om erkenning kinderrevalidatie

Vanuit revalidatieziekenhuis Inkendaal in Sint-Pieters-Leeuw, net als verschillende revalidatiecentra en ziekenhuizen, klinkt de oproep om kinderrevalidatie als apart specialisme te erkennen. Omdat kinderrevalidatie nog geen apart specialisme is kampen centra met een gebrek aan middelen en kunnen voor ouders de kosten hoog oplopen.