Sint-Victor Alsemberg doet dienst als locatie voor toelatingsexamen arts

Meer dan 5000 jongeren nemen vandaag en de komende twee dagen deel aan het toelatingsexamen geneeskunde. De secundaire school Sint-Victor in Alsemberg is een van de 73 locaties in Vlaanderen waar de kandidaten examen kunnen afleggen.

Vandaag start de driedaagse van toelatingsexamens voor arts, tandarts en dierenarts. De kandidaten voor de studie geneeskunde bijten de spits af. Een deel van de 5.121 kandidaten legt de toelatingsproef af in Sint-Victor in Alsemberg. Die secundaire school is een van de 73 locaties voor de proeven in Vlaanderen. “Er zijn volgend jaar dan ook meer plaatsen dan ooit in de opleiding, want Vlaanderen heeft de startquota voor artsen in één klap met +25% opgetrokken naar 1.600. Ik ben ook blij dat zoveel scholieren en studenten kiezen voor de opleiding geneeskunde”, zegt Ben Weyts. “We hebben in Vlaanderen nood aan extra dokters om de stijgende zorgnoden op te vangen. Het verhogen van de quota heeft duidelijk een motiverend effect voor extra kandidaten om hun kans te wagen. Ik wens hen alle succes toe.”