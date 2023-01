Skatepark Wolvertem wordt aangepakt samen met skaters

Het skatepark in Wolvertem is een populaire plek voor de jeugd, maar is dringend aan vernieuwing toe. De gemeente zat voor het ontwerp samen met de skaters. Meise voorziet 150.000 euro voor het skatepark. “Het skatepark krijgt niet alleen een volledige opknapbeurt, het wordt ook fors uitgebreid. De vernieuwing van het skatepark gebeurt mét participatie van de gebruikers”, zegt schepen van Sport Jonathan De Valck.

Daarnaast wordt ook 500.000 euro geïnvesteerd in een nieuw dak voor de sporthal in Meise. “De dakdichting is versleten en ook de onderliggende houten platen zijn aangetast door het vocht waardoor een volledige vervanging noodzakelijk is. Tijdens de werken zal de Sporthal even sluiten. De hinder voor de sportclubs, met uitstek voor de competitieploegen, wil het bestuur zoveel mogelijk beperken”, aldus De Valck.