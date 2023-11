Slachtoffers dodelijk ongeval in Zaventem waren bekende Algerijnse artiesten

Het dodelijk ongeval vond maandagochtend rond vier uur plaats ter hoogte van de afrit richting de luchthaven. De bestuurder van een auto, een 57-jarige man uit Evere, zou de afrit genomen hebben, maar zich vervolgens bedacht hebben en terug de autosnelweg zijn opgereden. Een vrachtwagen kon de auto niet meer ontwijken.

De passagier die achterin zat, werd uit de wagen geslingerd en overleed ter plaatse. Het zou gaan om de 39-jarige zanger Mohamed Bousmaha, die vooral naam maakte in de raï-scene. Het slachtoffer dat later in het ziekenhuis overleed, is de 36-jarige muzikant Mohamed Benaired. De artiesten waren aan een tournee bezig door Europa.