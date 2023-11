Slagbomen in schoolomgeving worden definitief: “Helpen enorm tegen wildparkeren”

Na een testperiode van bijna twee jaar, worden de slagbomen in de Helman de Grimberghelaan en de Haagbeuk in de schoolomgeving van het Prinsenhof in Grimbergen definitief. “Het is er nu veel veiliger en de evaluatie was positief”, klinkt het.

Begin vorig jaar plaatste het gemeentebestuur twee slagbomen in de schoolomgeving van de Vrije Basisschool Prinsenhof om wildparkeren net voor en na schooltijd tegen te gaan. Met zo’n 700 leerlingen is het er bijzonder druk. Daarom gaan een half uur voor en na schooltijd de slagbomen dicht. “Dankzij de slagbomen is het wildparkeren nu een halt toegeroepen en is het er veel veiliger”, zegt schepen van Mobiliteit Philip Roosen. “Ik sluit niet uit dat er in andere schoolomgevingen ook dergelijke maatregelen gaan komen.”

Want er zijn nog plekken waar er nog wordt wild geparkeerd. “Daarom gaan we in de Nassaulaan duidelijk afgelijnde parkeervakken schilderen. De Sint-Servaasstraat wordt definitief éénrichtingsstraat met een kiss-and-ride-zone en een parkeerverbod er rechtover, zodat het ook veiliger is”, aldus nog Roosen.