Sloegen overvallers tankstation Overijse ook toe in Dilbeek?

Maandagavond werd het tankstation vlakbij het op- en afrittencomplex in Dilbeek op brutale wijze overvallen. Hun vluchtwagen werd herkend op ANPR-camera’s die vlakbij in de buurt hangen en blijkt geseind als gestolen. Volgens Het Laatste Nieuws toont de overval opvallend veel gelijkenissen met die op een tankstation in Overijse eind vorige week.

Het Laatste Nieuws meldt dat de daders hun overval in Dilbeek goed hadden voorbereid. Zo verkenden ze eerst de omgeving vanaf de parking en sloegen nadien snel en bijzonder brutaal toe. Drie gemaskerde mannen drongen de winkel binnen waarbij één van de daders gewapend was met een mes, de andere hield met een pistool de winkelbediende onder schot. De overvaller haalde zelfs de trekker over, maar het pistool bleek niet geladen.

De daders gingen er vandoor met sigaretten en een onbekend som geld. Vervolgens sloegen ze op de vlucht richting Brussel. De overval toont opvallend veel gelijkenissen met de overval op een tankstation in Overijse vorige week. Ook toen drongen drie gemaskerde mannen gewapend met messen en een revolver een shop van een tankstation binnen en bleef een vierde kompaan achter in de wagen.

Net als in Dilbeek gingen ze ook in Overijse brutaal te werk. Aanwezige klanten werden gekneveld en toen de overvallers wegvluchten carjackten ze in Jezus-Eik een wagen. De buit in Overijse bedroeg 700 euro en twee gsm’s. Van de daders ontbreekt elk spoor. Politie en parket onderzoeken de zaak en mogelijke linken tussen beide overvallen.