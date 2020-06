Sluikstorten in tuinen van leegstaande woningen worden opgeruimd

De Werkvennootschap gaat de tuinen van de leegstaande woningen in de Eugène Blaironstraat in Diegem nog voor het bouwverlof opruimen. Die zijn namelijk herschapen in een stort. De opluchting bij de bewoners van de aangrenzende Felix Timmermanslaan is groot. “Want wij moeten uitkijken op die vuiligheid en zitten daardoor ook met allerlei ongedierte.”

De Werkvennootschap kocht de voorbije jaren 20 woningen van de 21 woningen op in de Eugène Blaironstraat op met het oog op de toekomstige optimalisatie van de Ring. Hoewel gevraagd was aan de eigenaars om alles weg te halen, liggen de tuinen van sommige van de intussen leegstaande woningen vol rommel. Via een loswegje hebben ook sluikstorters hun weg naar de tuintjes gevonden. Het gevolg is een opeenstapeling van vuilzakken vol bouwafval, elektronicatoestellen zoals een oude microgolf en alle mogelijk denkbare zwerfvuil.

Jan Berckmans (83), die al 50 jaar in de Timmermanslaan woont, ziet het met lede ogen aan. Letterlijk want van in zijn woning en mooi onderhouden tuin ziet hij uit op de volgestorte tuintjes. “Het is niet te doen. Ze hebben het hier zo achtergelaten en dan zijn er mensen die er nog vanalles komen bijstorten. En zeggen dat het recyclagepark hier gewoon aan de overkant van de straat ligt. Maar neen, toch niet de moeite doen. Wij moeten er mee leven maar het zorgt wel voor ongedierte zoals ratten en muizen.”

Volgens De Werkvennootschap wordt het afval mogelijk nog deze week en zeker nog voor het bouwverlof verwijderd. “We zijn ter plaatse geweest en hebben beslist om in te grijpen”, zegt woordvoerder Marijn Struyf, “De woningen gaan normaal tegen eind van het jaar gesloopt worden maar we hebben nu we de situatie gezien hebben, beslist om niet tot dan te wachten. Waar nodig zullen ook hekken geplaatst worden om sluikstorten in de toekomst te vermijden.”