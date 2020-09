Sluikstorter dumpt afval in Lindebeek

Afgelopen weekend ontdekte zwerfvuilcoach Luc Larivière een groot sluikstort in de Kouhagen op de grens van Meise met Londerzeel. Daar kieperde een sluikstorter afval in de beek. Het gaat al om het 38ste sluikstort dat Larivière dit jaar ontdekt. “Na de lockdown nam het aantal sluikstorten opnieuw drastisch toe", zegt Larivière.

“Hij moet eerst met zijn bestelwagen of lichte vrachtwagen in een veldbaan tot tegen de Lindebeek gereden zijn. Daar stortte hij alles in de beek”, zegt Luc Larivière. “Dit sluikstort komt zeker van iemand die in buurgemeenten de markt doet. Het gaat allemaal om bakken en ander afval van de markt.”

Het is volgens de sluikstort- en zwerfvuilcoach niet de eerste keer dat er op die plaats illegaal wordt gestort. “En ook aan de Drijpikkelstraat in Imde heb ik ook zo al een paar dumpingen gehad van deze aard”, gaat Larivière verder. “In het voorjaar waren er echt weinig sluikstorten in onze omgeving, maar na de lockdown zijn deze jammer genoeg enorm toegenomen. Ik zit nu al aan 38 sluikstorten enkel in mijn buurt”, aldus Larivière.