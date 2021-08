Sluikstorters dumpen inboedel achter voetbalkantine Weerde

Onbekenden ​hebben achter de voetbalkantine van voetbalclub VK Weerde aan de Vredelaan een groot sluikstort achtergelaten. Het lijkt zelfs te gaan over een volledige inboedel want over de hele lengte liggen stukken van kasten, lades, kussens, delen van zetels en planken.

Het is niet de eerste keer dat de vierdeprovincialer met deze problematiek geconfronteerd wordt. “Maar nu is het wel héél veel”, zegt bestuurslid Johan Schellemans. “Ze durven hier wel eens iets droppen maar dit is wel extreem. Het gaat onder meer om meubilair, houtplanken en de overschot van kasten.”

Het sluikstort is vermoedelijk in de nacht van maandag op dinsdag achtergelaten. Van de daders is er voorlopig geen spoor. Zij zullen alleszins wel even bezig geweest zijn om hun vracht uit te laden. Dat de infrastructuur van VK Weerde in een uithoek gelegen is, helpt uiteraard niet.

“Het is er inderdaad afgelegen. De sociale controle is er relatief klein. Er passeren wel mensen om te wandelen maar er zijn genoeg andere momenten dat er niemand is. Ik vrees dat er niet veel tegen te beginnen is. We hebben dit nu gemeld aan de gemeente en gaan nu zien door wie het zal opgeruimd worden. We gaan ook de nodige vaststellingen laten doen en proces-verbaal laten opmaken door de politie.”