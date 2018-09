Sociale onrust bij beschutte werkplaatsen

De vakbonden zijn verbolgen om diverse redenen: zo zouden bepalingen in het arbeidsreglement over de uurregelingen niet worden nagekomen, zou de betaling van de ploegenpremie worden ontdoken en worden onvoldoende inspanningen geleverd om rolstoelgebruikers toe te laten in de vestigingen te komen werken. De bonden beweren ook dat de verschillen in verloning tussen de sites recent nog vergroot werden en dat de directie steeds meer flexibiliteit eist van monitoren en doelgroepwerknemers.

AMAB-directeur Peter Vandenheulen reageert verrast. "De aanleiding voor deze kritieken is dat wij omwille van een bijkomende klant starten met een ochtendploeg voor 12 werknemers. De vakbonden willen een hogere premie dan voorzien in een interfederaal akkoord, maar dat konden wij niet doen. Anders was dit project niet meer rendabel voor de klant. We hebben hierover een personeelsvergadering georganiseerd en op ons voorstel is door de werknemers zeer positief gereageerd. Intern hebben zich reeds 18 personen kandidaat gesteld voor deze job", aldus Vandenheulen.

De bonden wilden een tweede personeelsvergadering beleggen, maar de directie verbood dit ‘omdat zoiets het hele productieproces doet stilvallen.” Wat de verschillen in verloning betreft, zegt de directeur: “AMAB is het resultaat van een fusie in 2015. Die verschillen slaan enkel op extra's zoals maaltijdcheques. Met de vakbonden is overeengekomen om dit tegen 2019 te harmoniseren.”

Bij AMAB werken verspreid over de drie locaties 800 werknemers.