Sociale robot Pepper brengt familie tot in woonzorgcentrum

Het OCMW-woonzorgcentrum Hof ten Doenberghe in Hoeilaart heeft een nieuwe bewoner: de sociale robot Pepper die er voor zal zorgen dat bewoners eenvoudig in contact kunnen komen met hun familie. Het woonzorgcentrum krijgt de robot in bruikleen van de VUB.

“Vanuit het woonzorgcentrum zijn er reeds verschillende initiatieven opgestart om onze bewoners dichter bij hun familie te brengen, zo vinden er op geregelde tijdstippen bijvoorbeeld zwaaimomenten plaats,” zegt Katrien Vanderlinden, de directrice van het woonzorgcentrum. “We zijn erg blij dat we nu een nieuwe bewoner, de sociale robot Pepper, hebben het contact met de familie zal bevorderen,” voegt An Eggerickx, het hoofd bewonerszorg toe. “De robot was momenteel toch maar werkloos in het robotica-onderzoekslabo van Brubotics van de Vrije Universiteit Brussel”.

Videogesprek

Bram Vanderborgt, professor Robotica aan de VUB en Hoeilander legt uit: “De sociale robot kan via Facebook Messenger opgebeld worden voor een videogesprek. Zo kan de hij de bewoners op een eenvoudige manier in contact brengen met hun familie en kan er geholpen worden om, op een veilige manier, de eenzaamheid tegen te gaan. Dankzij Telenet krijgt de robot bovendien een gratis 4G mobiele internet connectie. Het idee kwam van Zorabots, een bedrijf uit Oostende dat nu al meer dan 70 robots als Pepper gratis inzet in heel België.”

“We zijn blij dat we deze robot in bruikleen krijgen en hopen dat dit toestel heel wat mensen zal helpen om in contact te blijven met hun familie,” zegt eerste schepen Eva De Bleeker (Open Vld). “Dit zal de gedwongen scheiding voor heel wat bewoners en hun familie makkelijker maken. Pepper zal ongetwijfeld een lach op hun gezicht toveren!”.