Soors: “Zoveel mogelijk collega’s meenemen naar parlement”

Voor Jessika Soors is het vandaag een bijzonder dag. De Vilvoordse deradicaliseringsambtenaar is nieuw in de politiek. Soors kreeg meteen de grote verantwoordelijkheid om voor Groen de Kamerlijst in Vlaams-Brabant te trekken.

De eerste politieke campagne zit er op voor Jessika Soors. Alles was nieuw voor haar. “Het is super goed meegevallen. Ik ben warm onthaald binnen de partij. Dus op dat vlak smaakt het absoluut naar meer,” zegt Jessika Soors.

Heeft Soors en Groen indruk kunnen maken op de kiezer? Groen had vanuit Vlaams-Brabant één zetel in het federaal parlement. Soors is ambitieus en hoopt op meer.

“We hebben het goed gedaan bij de provinciale verkiezingen. Dus dat is het resultaat waaraan we ons spiegelen. Ik hoop dat ik één en liefst meer collega's kan meenemen naar het parlement en dat we daar Vlaams-Brabant als regio kunnen neerzetten,” besluit Soors