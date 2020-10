Sophie Wilmes belandt op intensieve zorg met coronabesmetting

Vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès uit Sint-Genesius-Rode is gisteravond opgenomen in de afdeling intensieve zorg van het Brusselse Delta-ziekenhuis. Volgens haar woordvoerster is haar toestand stabiel en is ze uit voorzorg opgenomen.

Wilmès maakte vorige week via Twitter bekend dat ze positief had getest voor COVID-19. Ze vermoedde dat de coronabesmetting plaatsvond in familiekring. Gisteravond werd ze overgebracht naar de afdeling intensieve zorg van het Delta-ziekenhuis in het Brusselse Oudergem. Volgens haar woordvoerster is dat vooral uit voorzorg en is haar toestand niet zorgwekkend.