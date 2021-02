Spectaculaire werken onder Wolvertemsesteenweg

De komende weken krijgt de Wolvertemsesteenweg in Grimbergen een nieuwe gescheiden riolering. De rioleringsbuizen worden via ‘microtunneling’ geplaatst: een bijzondere techniek waarbij er op 8 meter diepte wordt geboord en er tegelijk buizen in de grond worden geperst.

In oktober vorig jaar startte Wegen en Verkeer met de herinrichting van de Wolvertemsesteenweg in Grimbergen. De steenweg krijgt een nieuwe riolering en wordt ook volledig heraangelegd. De komende weken voert een aannemer er spectaculaire werken uit. “Op acht meter diepte perst de aannemer over een lengte van in totaal driehonderd meter, buizen met een diameter van tweeënhalve meter in de grond”, legt Anton De Coster van Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant uit. “Dat gebeurt door middel van ‘microtunneling’: er wordt een tunnel geboord en tegelijkertijd worden de buizen in de grond geperst. Binnenkort zou je dus in principe een wandeling kunnen maken onder de Wolvertemsesteenweg, ware het niet dat het rioleringsbuizen betreft.” De techniek is dezelfde die voor het boren van de Kanaaltunnel werd gebruikt.

De aanleg van de riolering op acht meter diepte, heeft verschillende redenen. “De riolering moet zo diep liggen omdat ze onder de Maalbeek door richting het bufferbekken in Aquafin moet”, zegt De Coster. “Omdat aan de Wolvertemsesteenweg het regenwater van veel straten samenkomt, moeten de buizen ook groot zijn. Daarbij komt dat de ondergrond onder de steenweg weinig draagkracht heeft.” De riolering wordt de komende maanden afgewerkt. In het najaar volgt de heraanleg van de Wolvertemsesteenweg.