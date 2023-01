Spoed AZ Sint-Maria breidt uit: ‘28% meer patiënten in laatste 5 jaar’

Het Halse Sint-Mariaziekenhuis heeft z’n spoedgevallendienst fors uitgebreid. Dat is meer dan nodig want het is de laatste jaren erg druk op de dienst.

Tijdens de coronapandemie was het ook in het AZ Sint-Maria uiteraard alle hens aan dek op de spoedgevallendienst. De verwarmde ambulancehal werd toen gebruikt om besmette en niet-besmette patiënten van elkaar te scheiden. “De druk van de pandemie ligt gelukkig al een tijdje achter ons. Maar op de spoedgevallendienst is het bijzonder druk gebleven. Zo steeg het aantal bezoekers de voorbije 5 jaar van 27.926 in 2017 tot 35.716 in 2022”, vertelt spoedarts Nick Vermeersch. Veel heeft te maken met de afbouw van de dienstverlening in het ziekenhuis van Tubeke. Een permanente uitbreiding drong zich dus op. “De aanpalende ambulancehal is nu volledig heringericht tot een nieuwe spoedvleugel met extra kamers en een ruime wachtzaal”, legt hoofdverpleegkundige Pascal Hoddaers uit.

Wachten op subsidies

Het AZ-Sint Maria vroeg al voor de coronapandemie extra financieringsmiddelen van de Vlaamse overheid om onder meer z’n spoedgevallendienst uit te breiden. Maar die kwamen er tot dusver niet. “Door de sterk gestegen cijfers op de spoedgevallendienst kunnen we niet langer wachten op eventuele financieringsmiddelen. Want het is belangrijk dat we onze patiënten op een comfortabele en veilige manier kunnen verzorgen. Er zat dus niets anders op dan proactief te werk gaan met onze eigen reserves”, zegt woordvoerder Geert Vanhassel. “Geen sinecure als je weet dat de financiële situatie in de ziekenhuissector zwaar onder druk staat door de hoge inflatie en de torenhoge energieprijzen.”