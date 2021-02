Spoorarbeider overlijdt na aanrijding door trein

In Ruisbroek, deelgemeente van Sint-Pieters-Leeuw, is zaterdagochtend een spoorarbeider omgekomen. Dat schrijft Het Nieuwsblad. De man was aan het werk aan de sporen en werd aangereden door een trein. Hij overleefde het ongeval niet.

De man was vanochtend vroeg aan het werk voor een onderaannemer in opdracht van Infrabel. Hij werd aangereden door een trein die reed van Schaarbeek naar ’s Gravenbrakel en overleed. Het ongeluk gebeurde aan een werf langs spoorlijnen L96 en L96N. Hoe het precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Het treinverkeer tussen Vorst-Zuid en Halle ligt momenteel stil, net als het hogesnelheidsverkeer richting Frankrijk.