Sportballon in Houtem maakt plaats voor gloednieuwe sporthal

De nieuwe sporthal in Houtem heeft naast een ruim uitgeruste sportzaal ook vier kleedruimtes. Onder meer de leerlingen van De Groene Planeet zullen er sporten. Op de plek van de oude sportballon pronkt nu een nieuw schoolgebouw. "Het is de bedoeling dat iedereen hier terecht kan, zowel jong als oud", zegt schepen van Sport Moad El Boudaati. "We hebben al heel wat verenigingen die zich hebben aangemeld die vanaf dit seizoen activiteiten gaan organiseren in de sporthal. Dat gaat dan van basket- tot zaalvoetbal of gevechtsporten. Er komt een uitgebreid sportaanbod, in eerste instantie voor mensen uit de wijk, maar bij uitbreiding voor alle Vilvoordenaren."

Ook de nabijgelegen scholen zullen de sporthal gebruiken. Zo krijgen de leerlingen van De Groene Planeet vlakbij niet alleen een volledig vernieuwde school, maar ook een nieuwe sporthal.