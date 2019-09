Sportoase De Lijster deze zomer goed voor 30.000 bezoekers

Sportoase De Lijster in Londerzeel heeft een drukke zomer achter de rug. Na de opening in mei ging ontving het in haar eerste zomer iets meer dan 30.000 mensen.

Alle complexen van Sportoase kunnen mooie cijfers voorleggen. De 15 sites ontvingen in juli en augustus meer dan 450.000 bezoekers. Dat is 14% meer in vergelijking met vorig jaar. "Een bevestiging dat de bezoekers van Sportoase nog steeds de meerwaarde zien in het 7 op 7-openingsbeleid gekoppeld aan de hoogste normen in kwaliteit en omkadering, zowel naar beleving als omgeving", zegt Michaël Schouwaerts algemeen directeur van Sportoase.

Sportoase De Lijster moet op termijn het uithangbord worden van de groep. Het investeerde 17 miljoen euro in het sportcomplex en mikt op jaarlijks 180.000 bezoekers.