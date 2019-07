De herinrichting van de Wolvertemsesteenweg in Grimbergen zal ten vroegste in april of mei 2020 kunnen starten. Eerst voert het Agentschap Wegen en Verkeer een vooronderzoek uit naar de ondergrond van de steenweg. "We willen alle onzekere obstakels van de steenweg in kaart brengen", zegt Carla...