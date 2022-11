De stad Halle wijkt niet af van haar standpunt af om gratis parkeren niet toe te staan tijdens de kerstperiode. De Verenigde Handelaars van Halle hadden daarom gevraagd als steun na de corona- en energiecrisis. “Tijdens de overlegmomenten kwam uitdrukkelijk ter sprake dat het huidige parkeerbeleid niet de oorzaak is en dus ook niet de oplossing is voor het gestelde probleem”, klinkt het bij de stad Halle.

Wanneer de Halse handelaars onlangs in een brief vragen om zes maanden gratis parkeren toe te staan om door de economische crisis te geraken, weigert de stad Halle dat. "Het was een hulpkreet om opnieuw leven in te blazen in de stad. De Verenigde Handelaars zitten met een ijzersterk kerstprogramma en wij hadden gehoopt dat het stadsbestuur dat voor ons nog zou versterken door een sterk signaal te geven", zegt Philippe Demanet.

De stad Halle blijft openstaan voor dialoog, maar is wel duidelijk. “Tijdens de overlegmomenten kwam uitdrukkelijk ter sprake dat het huidige parkeerbeleid niet de oorzaak is en dus ook niet de oplossing is voor het gestelde probleem. Gratis parkeren zal geen extra klanten naar de winkelstad lokken maar er dient wel gezorgd te worden voor extra kerstbeleving. Door steeds het parkeerbeleid alle schuld te geven van alle problemen, is het moeilijk te werken aan een positieve beeldvorming voor onze stad”, zegt burgemeester Marc Snoeck.

Volgens het stadsbestuur houdt het voorstel van de handelaars ook geen rekening met het feit dat de parkeeropbrengsten terugvloeien naar de Hallenaren en mensen met een parkeerabonnement de dupe zouden worden van het gratis parkeren. Bijkomende kritiek van de handelaars is dat ze zich niet genoeg gesteund voelen door de stad. Schepen van Lokale Economie ontkent dat. "Wij hebben de afgelopen twee jaar voor meer dan 334.000 euro aan hen besteed en ondersteund in acties dat ze deden. We gaan dat de komende jaren ook blijven doen. Volgend jaar is er 158.000 euro ingeschreven om hun te ondersteunen."