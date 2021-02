Stad Halle na slecht rapport van brandweer: “Kunstacademie nog altijd veilig”

Tijdens haar inspectie stelde de brandweer volgens oppositiepartij N-VA heel wat inbreuken vast. Zo zijn de rookmelders afgeplakt met tape, de branddetectie manueel uitgeschakeld en is er geen compartimentering aanwezig in het gebouw. Die moet ervoor zorgen dat bij een brand het vuur zich trager verspreidt. “Het rapport is zo vernietigend dat de brandweer een ongunstig advies geeft en aanraadt het gebouw niet verder open te stellen voor het publiek,” weet N-VA-gemeenteraadslid Dirk Van Heymbeeck. “Opvallend is dat heel wat problemen die vandaag in het verslag staan ook reeds in 2013 in het verslag stonden.”

De berichten rond de veiligheid van het gebouw veroorzaakt de nodige onrust. De stad heeft intussen alle leerlingen en leerkrachten van de Campus Servais op de hoogte gebracht en benadrukt dat daar geen reden voor is. “Er werd hard gewerkt om de pijnpunten weg te werken. Zo werden alle doorgangen vrijgemaakt en werken alle deuren met een nieuw badgesysteem. Dat vergemakkelijkt de evacuatie”, zegt schepen van Patrimonium Pieter Busselot. “Verder is de branddetectie op punt gesteld en de veiligheidsverlichting verbeterd.”

De compartimentering zal deel uitmaken van het masterplan dat de stad opstelt voor het voormalige Jezuïetencollege. Dat plan moet het eeuwenoude gebouw aanpassen aan de noden van vandaag. “Dat wordt een bouwtechnisch huzarenstukje met een evenredig prijskaartje. De brandweer heeft hier begrip voor en kan zich verzoenen met deze aanpak”, besluit Busselot.

