Stad Halle neemt maatregelen op begraafplaatsen voor 1 en 2 november

Allerheiligen en Allerzielen brengen altijd veel volk naar de begraafplaatsen. Om die dagen in alle sereniteit te doen verlopen, is het verboden om op 1 en 2 november de grafzerken op de verschillende begraafplaatsen in de stad schoon te maken. De stad vraagt dat te doen de dagen ervoor. Het is ook niet toegestaan om bloemen of planten naast of rond de grafzerken te plaatsen, enkel op de grafzerken zelf. Zo wil Halle enige valpartijen voorkomen.

Ook de verkeerssituatie rond de begraafplaatsen wordt aangepakt. In Lembeek worden de Mimosastraat, Egelantierstraat en Krokusstraat eenrichting. In die twee laatste straten geldt een parkeerverbod langs een zijde. In Essenbeek mag je niet parkeren in de Kleemstraat, in Buizingen mag dat niet in de Kerkhoflaan. In het centrum van Halle zal er in de Jean Jacminstraat en Hollestraat eenrichtingsverkeer van kracht zijn.