Stad Halle niet van plan standbeeld Leopold II weg te halen

In Halle is er opnieuw commotie rond het standbeeld van de vroegere Belgische koning Leopold II. Een jonge studente startte een petitie om het beeld weg te halen uit de Zennestad. Aanleiding van de nieuwe commotie is het protest tegen racisme dat uit de Verenigde Staten is overgewaaid, maar eigenlijk is er al jaren discussie over de omstreden figuur van Leopold II, die heel wat kwaad aanrichtte in Congo.

Eind 19de eeuw heerste de Belgische koning Leopold II met ijzeren hand over zijn kolonie Congo. Hij richtte er heel wat leed aan, waarbij veel slachtoffers vielen. De lokale bevolking werd namelijk aangezet tot slavernij en mishandeld. Leopold II is al lang omstreden, toch zijn er nog heel wat standbeelden van hem te vinden in ons land. Ook in Halle. En daar is een goeie reden voor, vindt burgemeester Mark Snoeck: “het standbeeld weghalen zou betekenen dat we een stuk geschiedenis zouden negeren. Hoe erg ook, de feiten zijn gebeurd en het is onze taak dat over te brengen aan de volgende generaties. We zijn dus van mening dat we de standbeelden moeten behouden, maar daar sterke duiding bij moeten geven.”

Volgens de petitie van de jonge studente Hanne willen echter heel wat mensen van het standbeeld af. Intussen verzamelde ze meer dan 3.000 handtekeningen. Toch is het weghalen van het beeld niet meer haar grootste bekommernis: “aanvankelijk wou ik dat wel, maar nu begrijp ik de mening van mensen die zeggen dat er vooral duiding en info bij de standbeelden moet komen. Dat vind ik eigenlijk ook het belangrijkst, dat de jeugd goed geïnformeerd wordt, want op school leer je niet veel over de wandaden van Leopold II.”