Stad Halle plaatst standbeeld Leopold II terug

De stad Halle plaatst het standbeeld van Leopold II terug op zijn sokkel. Er komt wel een breed maatschappelijk over wat er in de toekomst met het beeld moet gebeuren. "Op die manier willen we het signaal geven dat vandalisme nooit het vertrekpunt kan zijn van een goed debat", aldus burgemeester Marc Snoeck (sp.a).

In de nasleep van wereldwijde acties tegen racisme naar aanleiding van de moord in de VS op George Floyd werd in Halle net als op tal van andere plaatsen in ons land het beeld van Leopold II door onbekenden beklad. Op 14 juni werd het zelfs van zijn sokkel gehaald. Het stadsbestuur liet het daags nadien weghalen om het te laten herstellen.

In afwachting van het resultaat van een brede maatschappelijke discussie over de toekomstplannen van het borstbeeld zal het binnen afzienbare tijd worden teruggeplaatst. Bij deze discussie zal niet alleen de gemeenteraad betrokken worden, maar ook alle betrokken organisaties zoals de cultuurraad, de Koninklijke Geschiedenis- en Oudheidkundige Kring, de werkgroep Dekoloniseer Halle, vaderlandslievende vereningen, de integratieraad en de werkgroep rond het Landschapspark.

Halle had overigens al voor het actuele protest plannen om het borstbeeld te voorzien van een nieuw interactief duidingsbord over Leopold II en zijn privékolonie Congo-vrijstaat waarmee het het kolonialisme in perspectief wou plaatsen en scherp veroordelen.