Stad Halle voert bouwpauze in: "Twee jaar om te bepalen wat en waar gebouwd mag worden"

Er is de voorbije twintig jaar heel wat gebouwd in Halle. Het stadsbestuur wil de groei beheersbaar houden en last daarom een bouwpauze in. “Dat moet ons toelaten te bepalen op welke locaties er nog kan en mag gebouwd worden in Halle”, zegt burgemeester Marc Snoeck (sp.a). “Er moet een goed evenwicht worden gevonden tussen de nood aan extra woningen en de draagkracht van de stad. Zo kan Halle ook in de toekomst een bruisende stad blijven met voldoende open ruimte en groen. Door een ruimtelijke visie zullen bouwpromotoren precies weten wat mag en onder welke voorwaarden.”

De komende twee jaar worden geen vergunningen meer verleend voor de bouw van meergezinswoningen, verkavelingen met de aanleg van nieuwe wegenis of het herverdelen van percelen. Ook een huis ombouwen tot een meergezinswoning is tijdelijk niet toegelaten. “De bouwpauze is niet van toepassing op mensen die een ééngezinswoning willen bouwen of verbouwen. De bouwpauze is ook niet van toepassing voor sociale huisvestingsmaatschappijen”, aldus Snoeck.

Oppositiepartij N-VA is tevreden met de bouwpauze. “De duurtijd van twee jaar is kort maar het is een goede eerste stap nadat we jaren gepleit hebben om toch iets van actie te ondernemen”, zegt gemeenteraadslid Sven Pletincx (N-VA). “De uitzondering voor projecten van sociale huisvestingsmaatschappijen ligt wel moeilijk. Zij kunnen verder blijven nieuwe ruimte aansnijden. Het nieuwe project in Lembeek leert ons dat dit niet altijd tot een optimale benutting van de ruimte leidt”, vult partijgenote Eva Demesmaeker aan.