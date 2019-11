Stad Vilvoorde bereidt winteropvang daklozen voor

U voelde het vandaag vast ook: het is al bar koud en de winter moet nog echt beginnen. Stad Vilvoorde werkt volop aan de winteropvang van daklozen: in een huis op de hoek van de Havenstraat en de Harensesteenweg wordt alles in gereedheid gebracht voor de opvang van minstens 10 mensen vanaf 2 december.

Werklui timmeren, verven en klussen volop in een huis op de hoek van de Havenstraat en de Harensesteenweg in Vilvoorde. Dit pand, waar voordien asielzoekers onderdak vonden, is eigendom van de stad Vilvoorde en wordt ter beschikking gesteld van het Centrum voor Algemeen Wellzijnswerk (CAW). Vorig jaar huisde de winteropvang nog in de woning er naast maar die was veel te krap geworden.

RINGtv liep vanmiddag al langs in het opvanghuis en sprak met Fatima Lamarti, de Vilvoordse schepen voor Sociaal Beleid, en Natasja Vander Weyden van het CAW.