De stad Vilvoorde betuigt haar medeleven en steun aan de Marokkaanse gemeenschap en hun familieleden die getroffen zijn door een zware aardbeving in de buurt van Marrakecht. “Wij wachten op nieuws van de Vlaamse en federale overheid over acties die zullen worden opgezet en we sluiten ons daar zeker graag bij aan,” zegt de bevoegde schepen Fatima Lamarti (Vooruit) aan VRT.

Stad Vilvoorde in de bres voor getroffenen aardbeving Marokko

De aardbeving in Marokko heeft intussen meer dan 1.000 dodelijke slachtoffers op de teller staan. De Marokkaanse gemeenschap in Vilvoorde volgt de situatie op de voet. Sommigen hebben familie in het rampgebied. “Ik heb alvast weet van een familie uit Vilvoorde wiens twee zussen hun huis hebben verloren bij de aardbeving nabij Marrakecht,” aldus Lamarti.

De Vilvoorde Moskee Annasr is naarstig op zoek naar informatie over getroffenen van de aardbeving en is ook vastbesloten acties op te zetten om getroffenen te helpen.