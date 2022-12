Stad Vilvoorde eist schadeclaim na valse bommelding: “Racistisch geïnspireerde zottigheden tolereren we niet”

Vorige woensdag draaide een intercultureel evenement in het stadhuis uit op chaos nadat de man tegen een stadsbediende had gezegd dat er een bom zou ontploffen. 300 mensen werden geëvacueerd en het pand werd urenlang afgesloten terwijl de politiediensten elk hoekje uitkamden. Intussen werd een man geïdentificeerd en die legde ook gedeeltelijke bekentenissen af.

“We willen de effectieve kosten voor de ontruiming van het gebouw en het nadeel voor de organisatie vzw 1001 Schakels verhalen”, zegt burgemeester Hans Bonte. “Hier speelt ook een moreel element. Al was het maar omdat het in het stadhuis was, en ook in de aanwezigheid van de Amerikaanse autoriteiten. We willen daarmee aangeven dat we compleet intolerant zijn ten aanzien van dit soort racistisch geïnspireerde zottigheden.”

Een bedrag wil en kan Bonte nog niet op de schadeclaim plakken. “Dat moet in overleg met onze advocaat en de organisatie bepaald worden. Ook gaan we zien of er voor de Amerikaanse muziekgroep die kwam optreden kosten moeten vergoed worden. Zij hebben uren moeten wachten op het afbreken van hun installaties terwijl ze al op weg moesten zijn voor een volgend concert in Europa.”

Over de bommelder zelf zijn er weinig details. “Hij woont in Kortenberg maar is wel vertrouwd met Vilvoorde. We zullen wel zien wat exacte drijfveren waren. Het lijkt alleszins doelbewust en racistisch geïnspireerd.” Het parket Halle-Vilvoorde liet eerder al weten dat het ook zwaar tilt aan de zaak. Het strafwetboek voorziet voor een valse bommelding een gevangenisstraf van 3 maanden tot 2 jaar en een geldboete van 50 tot 300 euro.