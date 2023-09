START. Huis Vilvoorde biedt succesvol onderdak aan tiental jonge ondernemers

Het START.huis in Vilvoorde is een groot succes. Sinds maart van dit jaar kan je in een mooi pand in de Leuvensestraat als startende ondernemer een ruimte krijgen. De stad wil hiermee ondernemers de kans bieden om hun idee in de praktijk om te zetten zonder risico’s te moeten nemen. Daarnaast krijgen de starters advies en begeleiding. Het is de bedoeling om die ondernemers zo klaar te stomen om uiteindelijk op eigen kracht een pand te huren en hun zaak verder uit te bouwen.

Een half jaar geleden doopte de stad Vilvoorde het 17de eeuwse Ortshuis in de Leuvensestraat om tot het START.huis. Vandaag vind je hier onder meer een Marokkaans restaurant, een bloemenwinkel, een boekenwinkel en een aantal kantoorruimtes. Een tiental ondernemers zitten hier samen onder één dak. “Met het project willen we mensen dingen laten uitproberen. Even goed is het mogelijk dat een concept geen publiek trekt, maar door de kosten hier laag te houden, vermijden we drama’s,” licht schepen van Lokale Economie Didier Cortois toe.

Naima Bouhlali heeft met haar Marokkaans restaurant alvast de smaak van het ondernemen te pakken. “Ik wil een eigen café openen, ik wil verder gaan. Het loopt financieel goed. Ik heb veel klanten en een goed contact met hen, dus wil ik graag mijn eigen zaak hebben.”

Ook Aurore Delacroix van de bloemenwinkel in het pad reageert positief. “Het is leuk om dit te proberen zonder hoge kosten. Mijn droom is mijn eigen bloemenwinkel, maar wel met een etalage. Nu zit ik aan de achterkant van het pand en merk ik dat mensen moeten zoeken om mijn winkel te vinden. Een eigen etalage zou ik dan ook wekelijks kunnen veranderen en kunnen inspelen op thema’s en seizoenen.”