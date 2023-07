Startschot van druivenseizoen én Druiventro(t)s in Hoeilaart

In Hoeilaart is vandaag het startschot gegeven van Druiventro(t)s, de nationale toeristische campagne van Toerisme Vlaams-Brabant om tafeldruiven te promoten. Meteen werden ook de eerste tafeldruiven geknipt en geproefd.

De nieuwe tafeldruiven van het seizoen zijn er. Na zes maanden hard werken glundert serrist Erik Van Camp uit Hoeilaart: de verse druiven van eigen kweek zijn overheerlijk. Bij de start van het nieuwe tafeldruifseizoen lanceert Toerisme Vlaams-Brabant samen met vijf gemeenten Druiventro(t)s. Die campagne moet het streekproduct extra in de kijker te zetten. “Druiventro(t)s is de start van tientallen evenementen over de tafeldruif, waaronder de Druivenfeesten en een reeks serreconcerten. Men kan het vakmanschap van de serristen ontdekken en vooral proeven van de lekkere tafeldruiven”, zegt Gunther Coppens, gedeputeerde voor toerisme. Catharina Kochuyt, de vrouw van de in 2016 overleden stripauteur Marc Sleen, mocht dit jaar de eerste druiven in ontvangst nemen.